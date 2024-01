Estrella de cine para adultos acabó en el hospital tras escena: "No pude soportarlo"

La actriz de cine para adultos Alina López decidió que no trabajará más con algunos actores luego que una escena la mandó al hospital.

"La última vez que grabé una escena con un tipo con un pene muy grande acabé en el hospital. Tuve una hemorragia interna", contó en un podcast, según recogió Daily Star.

Según su relato, los médicos le explicaron que se lastimó el cuello uterino, por lo que ahora anunció que preferirá grabar películas con hombres que tengan un miembro más pequeño.

Pese a la emergencia médica, Lopez aclaró que su colega de esa escena fue muy amable y ella eligió no contarle lo que ocurrió: "Él fue genial, simplemente no pude soportarlo. Así que ya no soy una reina del tamaño".