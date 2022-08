Estrella de OnlyFans y TikTok se quiso reunir con sus seguidores pero todo terminó en un caos

Anna Paul, una famosa influencer de las redes sociales que también triunfa en OnlyFans, tuvo que cancelar un evento en que se reuniría con sus seguidores porque la convocatoria fue demasiado grande. Era tanta la gente que incluso tuvo que intervenir la policía para dispersar a los asistentes.

La joven de 23 años pensaba que llegarían unas 200 o 300 personas al "meet & greet" que convocó en la ciudad de Perth, Australia. Sin embargo, el público fue significativamente mayor y muchas personas acabaron necesitando asistencia médica tras colapsar, según informan medios locales.

This is crazy! Perth is out in force for a chance to meet TikTok star Anna Paul pic.twitter.com/znI6UjICrk