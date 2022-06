La empleada doméstica filipina Laluna Maricris tomó acciones legales y demandó al influencer italiano Gianluca Vacchi por ser abusivo con ella cuando ejercía sus labores, agregando que no fue la única quien sufrió con su comportamiento.

Maricris trabajó desde 2017 hasta 2021 con la figura mediática y específicamente, busca una compensación de 70 mil euros por los daños, cerca de 60 millones de pesos chilenos.

La mujer aseguró que el empresario provocó "estrés a los empleados", porque "no bailaban al ritmo de la música". Es que cada vez que los trabajadores no tenían un desempeño esperado, la personalidad de las redes sociales lanzaba con fuerza su teléfono y aro de iluminación. va

Vacchi no tardó en responder tales acusaciones. "Se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación a hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal", indicó.

"En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes", aseguró al medio People en Español.