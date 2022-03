Ex esposa de Mauricio Israel afirma que "acá en Colombia me dejó con deudas económicas"

Debbie Valle, la ex esposa colombiana de Mauricio Israel, señaló que el comentarista deportivo la dejó con deudas y que no son las mismas que tenía en Chile.

La mujer conversó con Glamorama luego de que Israel dijera en Chilevisión que sus deudas en Chile están saldadas, lo que incluso le permitió volver a la televisión.

"Las deudas que él saldó y por las que a él le preguntan, y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie", dijo Valle

"Acá en Colombia a mí en lo personal me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda", aseguró la colombiana.

Asimismo detalló que las deudas de Israel "figuran a nombre mío, no de él. Acá en Colombia a él no le prestarían plata por no ser colombiano. Y bueno, me respalda ahora los chats donde él se comprometía a pagarme".

Valle e Israel se casaron en 2019 y se separaron en 2020.