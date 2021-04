Ex esposa de Sergio Jadue arremetió contra "El Presidente": "Me faltaron mucho el respeto"

Buscar un acuerdo económico o que se quite la serie de la plataforma de Amazon Prime es lo que quiere la defensa de María Inés Facuse, la ex esposa de Sergio Jadue, quien no está para nada contenta con "El Presidente".

"Desde que salió la serie, varios abogados de Chile se contactaron conmigo para saber qué iba a hacer. Tengo tantos temas judiciales pendientes que no lo tomé en cuenta. En la serie aparecen mis hijos y yo como si hubiera sido la que creó todo esto, la que armó el personaje detrás de mi marido, porque aún estoy casada con él. Eso me dañó enormemente. Me vi afectada por los errores que él cometió. Yo siempre traté de que a él le fuera bien, pero nunca me imaginé que iba a caer en un círculo y que nos tuviéramos que ir de Chile para que él tuviera cooperación del FBI", comentó a LUN.

Respecto al uso de su imagen, fue clara. "Me faltaron mucho el respeto, me sentí vulnerada y encuentro bastante injusto el juicio que se me hizo. Espantoso. Muchos capítulos no los quise ni ver. Lo he pasado muy mal. Nunca me pidieron autorización para el uso de mi imagen ni mi versión. Ahora hablé con mis abogados porque ya me cansé".

"Hablan de María Inés Facuse y ni siquiera se reunieron conmigo, no me contactaron", complementó.

En ese sentido, sostuvo que quedaría conforme con alguna especie de reparación económica. "Ellos no tuvieron la decencia de mandarme un correo electrónico o de responderles a mis abogados para haberlo arreglado de alguna forma".