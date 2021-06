Ex estrella porno se convirtió en pastor: "Literalmente quería morir"

Joshua Broome es el nombre real de un ex actor de la industria para adultos que hace unos años se retiró de las películas y se convirtió en pastor. "Me dolía mucho, literalmente quería morir", afirmó sobre su tiempo en su anterior trabajo.

"La última escena que hice, estaba acostado en la cama y pensé 'quiero morir. No tengo las agallas para suicidarme... no quiero vivir más. No tengo futuro, no hay nadie que se vaya a casar conmigo, no hay empleador que me vaya a contratar... Soy absolutamente inútil'", confesó en el podcast "Let's Talk Purity".

El estadounidense inició su carrera en el modelaje cuando adolescente y, tras mudarse a California, lo contactaron desde la industria pornográfica. Durante al menos cuatro años realizó escenas de todo tipo.

Broome trabajaba entre 20 y 25 días del mes, pese a que hoy asegura que se sentía "repugnante": "Nunca fue un acto íntimo. Era una transacción comercial en la que necesitaba usar drogas para poder funcionar", admitió.

Después de su retiro, y de las constantes mentiras a sus seres queridos, comenzó a trabajar en un gimnasio, donde conoció a una mujer. Ella le habló de Dios y empezaron a ir a la iglesia, donde se hizo pastor. La pareja se casó y ahora son padres.