Ex integrante de "Morandé con Compañía" contó la discriminación que ha sufrido

El actor Lester Ramson, que tuvo una recordada participación en "Morandé con Compañía", se encuentra en EE.UU., su país de nacimiento y que se encuentra envuelto en una revuelta social tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

El oriundo de Oakland, California, habló de la situación actual y la discriminación que ha sufrido. "Estoy en la casa con mi mamá, en Maryland, no está pasando nada. Pero en Baltimore, sí. Tengo una hermana que vive en Los Ángeles y no puede salir", contó en "Mucho Gusto", de Mega.

Ramson recordó sus problemas de adolescencia. "Yo tengo 37, pero cuando tenía 16 tenía muchos problemas con la policía, sólo porque era negro, ¿cachai? Cuando saqué mi licencia para conducir a esa edad, siempre me paraban. La policía siempre me paraba y a veces me apuntaban con pistolas en la cabeza. Sólo porque era negro", contó.

"Una noche en Georgia, iba en mi auto con mi ropa de trabajo, me pararon 15 policías y me apuntaron con pistolas a mi cabeza. Iban con tres perritos y buscaban drogas en mi auto. Era similar a un negro que estaban buscando. Tenía 16 años, ¿cómo es posible?", agregó.

"Una vez fui a un carrete con mis amigos y yo era el único negro. Ellos estaban tomando y yo no. La policía llegó con pistolas, pero no fue tanto porque había blancos. Nos mandaron a todos a la comisaría, hasta a mí, que no había tomado nada", recordó de su adolescencia.

"Si el video no se hubiese subido a internet, el de George Floyd, la gente no habría sabido", remató.

El testimonio: