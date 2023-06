Ex pareja de "Mente enferma" descartó ser culpable de su desaparición

En un reportaje de Meganoticias, Michael Lowe, expareja de Sebastián Álvarez, conocido como "Mente Enferma", afirmó no estar implicado en su desaparición en 2018.

Álvarez, uno de los nombres más populares en la era de Fotolog y reconocido como uno de los primeros influencer en Chile, desapareció en 2018 sin ninguna razón. De hecho, su última publicación en Instagram fue en septiembre de 2017.

Lowe inició una relación con "Mente Enferma" tras conocerse en 2015. Ambos vivieron en Curiñanco, cerca de Valdivia, y luego de la desaparición de Álvarez, fue apuntado por la familia como responsable.

"El día que (Álvarez) se fue, él me dijo que se iba a suicidar y no tuvimos una pelea física. Fue como 'no ganas nada de dinero, no haces nada en la casa. Si quieres irte, vete'", contó.

Y agregó: "Estaba lloviendo, lloviendo y él dijo 'bien, me voy a suicidar', y yo dije 'ok'. Debería ser fácil, la playa está aquí, no puede ser tan difícil, porque el mar es peligroso aquí".

"Yo no maté a Sebastián. Yo nunca he matado a nadie", sentenció Lowe.