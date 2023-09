Ex participante de "Doble Tentación" reveló que ofrece contenido para adultos

A seis años de su realización, el reality "Doble Tentación" tuvo algunos participantes reconocidos, como el caso de Ángela Duarte, que hoy tiene ingresos por contenido para adultos.

Duarte estudió y egresó de Enfermería luego del realityy trabaja ejerciendo esa profesión, partiendo su vida laboral justo cuando comenzaba la pandemia en 2020.

La enfermera dijo que logró estabilidad económica con su trabajo pero además lograr algunos ingresos en sus tiempos libres de turno: haciendo transmisiones por Twitch y vendiendo contenido para adultos en la plataforma Arsmate.

"Me motivaron mucho los hombres, todo el día me preguntaban si me iba a hacer un perfil. Me atreví y aunque no sentía que no me iba a ir bien, la respuesta fue impresionante en términos de cantidad de suscriptores", dijo Duarte a LUN.

Detalló que "no hago fotos o sesiones explícitas. Lo mío es más provocativo" y que siente que esta experiencia es "esporádica" porque para Duarte "es importante tener mi título bajo la manga y ese fue mi objetivo, entonces me quedo tranquila".

"No siento que vaya a ser algo negativo para mí en lo laboral, porque la verdad es que lo que yo expongo no son desnudos, no es pornografía. Lo que yo hago es sutil", expresó.