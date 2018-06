Ex participante de "MasterChef" relató el drama que vive por acoso en Internet

Fue la semana pasada cuando la ex concursante de "MasterChef", Josefa Barraza, funó a un sujeto que le mandaba imágenes explícitas y obscenas por redes sociales.

En conversación con La Cuarta, la estudiante de periodismo contó el drama que vive con esta situación. "Nunca tuve un diálogo con él. No era un seguidor que conociera previamente, sino que de un día para otro me mandó un video masturbándose y fue impactante", sostuvo.

"Me envían esos videos y cierran las cuentas, entonces me explicaron que no hay como rastrearlo", complementó.

En ese sentido, ve difícil una solución debido a que el sexting no está tipificado. "El sicópata que me manda videos no recibirá sanción. Ni siquiera tengo claro si es 'él' o 'ella'", dijo.

"Ha sido muy incómodo todo porque, además de ser agresivo, no sé cuándo pueden llegarme los mensajes. Me pasó en TVN que estaba con un compañero, me llegó un video y con un sonido asqueroso. Es como el viral de los gemidos, pero a mí de verdad me tiene muy incómoda", señaló.