Ex participante de "Resistiré" hizo topless para celebrar su salida del encierro

La ex participante del reality "Resistiré" Aída Nizar celebró el fin del programa haciendo un topless y publicando el video en redes sociales.

"Después de la durísima experiencia en 'Resistiré' .... DISFRUTANDO DE LA VIDA SOBREMANERA ... porque nací PARA #adorarmivida", escribió.

El registro causó furor en Instagram, donde cientos de usuarios le comentaron con "Me Gusta" y con bromas.

"Me encanta escucharte, no te entiendo ni mierda 😆😆😆 pero hablas con tanta pasión que me llegas al alma", dijo una usuaria. Otros bromearon por su cercanía al mar: "Ahora sale un tiburón y se la come".