La ex participante de "Resistiré" Zuleidy Aguilar reveló en sus redes sociales que se casó en una ceremonia civil con el empresario chileno Alejandro Casanova, a quien conoció hace unos cuatro meses, después del encierro: "Aunque muchos piensen que es una locura amar a una persona en tan poco tiempo, tal vez sí, lo es, puesto que el amor sin locura no es amor (...) Sí, me enamoré", dijo la colombiana.

