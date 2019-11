Ex suboficial Ripetti por reintegración: "Feliz volvería a Carabineros"

Carlos Ripetti, ex carabinero recordado por quedar en calzoncillos tras quitarse el uniforme a modo de protesta en 2011, cuando fue dado de baja, manifestó sus ganas de volver a la institución con el reintegro anunciado por el Presidente Piñera.

En conversación con La Cuarta, el ex participante del reality show "Amazonas" y ex candidato a diputado dijo que "feliz volvería a Carabineros, porque quedó un espacio inconcluso. Me gustaría para poder irme con la frente en alto".

"Lo que hicieron conmigo fue una persecución laboral", acusó.

Ripetti estuvo 10 días bajo arresto por negarse a abrir su casillero en una investigación interna, tras ello devolvió su uniforme.

Pero con el reciente anuncio de Piñera su nombre volvió a sonar, principalmente con memes. "Me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp. Estoy muy agradecido de que la gente no se olvide de mí. Hice una manifestación sin hacer daño a nadie", dijo.

Según contó, apoya las manifestaciones en el país: "Hay que protestar. Eso sí, no comparto la violencia y la destrucción que se ha generado".

Ripetti cree que "la gente perdió la confianza" en Carabineros: "No es como años atrás, cuando al carabinero se veía como una solución, como un salvador".