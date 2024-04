Exesposo de Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, se arrepiente de haberla inducido a las drogas

La expareja de la fallecida cantante británica Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, habló sobre el sensible tema de las adicciones en las que ambos estaban envueltos.

En el marco del reciente estreno de la película biográfica de la estrella de "Rehab", el hombre que estuvo casado con Winehouse durante dos años antes de su muerte, Fielder-Civil, admitió su responsabilidad en la suministración de drogas.

En específico, el hombre de 41 años aseguró como invitado a Good Morning Britain que estaba arrepentido de haber introducido a la estrella, fallecida en 2011, en las sustancias más fuertes.

¿Qué dijo Blake Fielder-Civil sobre su influencia en Amy Winehouse?

Durante la instancia, la presentadora Kate Garraway partió con la premisa del arrepentimiento al preguntarle a Fielder-Civil si tiene remordimiento tras haber hecho a Amy Winehouse adicta a la heroína.

"No suelo hablar de ello, pero creo que durante mucho tiempo no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad. He recibido amenazas de muerte en Internet y en las redes sociales. Amy inspira mucha devoción y fanatismo", respondió.

Al continuar con la idea, el controvertido hombre añadió "sí. Siento la idea de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible. Yo también estuve en la adicción. No es tan blanco y negro como eso. Era muy, muy joven y pensaba que tenía todas las respuestas", argumentó.

"Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía", puntualizó Fielder-Civil.