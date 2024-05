Expareja de "Mente enferma" apareció en TV: "Yo creo que él está en el océano"

El estadounidense Michael Rowe, expareja de Sebastián Álvarez o "Mente Enferma" como se hizo popular en internet, volvió a comentar sobre la desaparición de uno de los primeros "influencers" chilenos.

Álvarez, quien alcanzó fama viral en la época de Fotolog, desapareció sin dejar rastro alguno en septiembre de 2017.

"Yo creo que él está en el océano. Esa es mi conjetura. Tenía la esperanza de que él regresara a casa, pero ese barco ya zarpó", contó el exmilitar a las cámaras de "Contigo en Directo", de Chilevisión.

Ambos vivían en Curiñanco, Región de Los Ríos, donde Rowe sigue habitando. Desde esa fecha, la familia de Álvarez apunta al estadounidense.

"Él salió por la puerta y mi perra Violeta lo persiguió. Se fueron caminando en la oscuridad y bajo la lluvia. Esa fue la última vez que vi a Sebastián", relató Rowe, quien agregó que "la última persona que habló con Sebastián fue María José. Ella sabía que él dijo que iba 'en una misión a suicidarse'", agregó.

María José Álvarez, hermana del extraviado influencer, fue suspicaz del relato de Rowe: "Es extraño que se haya suicidado y no se encuentre nada. No me calza la versión. Yo creo que el 'gringo' tiene mucho que ver".