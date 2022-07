Expusieron la evidencia: Mujer chilena acusa a Camila Recabarren de no pagar arriendo durante estadía en Estados Unidos

Una mujer chilena que reside en Estados Unidos delató a la exchica reality Camila Recabarren por el no pago de su estadía en tal país, exponiendo en redes sociales una prueba que constata la situación.

Ella misma increpó a la exparticipante de Masterchef en el mismo instante que abandonó el inmueble, de su propiedad. ¿Cuándo vas a pagar Camila?, relató la artesana Daniela López en el registro.

"Dejó todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado. No pagó el arriendo, "se fue como rata sin pagar 1300 dólares". No pagó agua, ni luz, ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija", escribió junto ala publicación.

Además aseveró que dejó "el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia", sustrajo elementos: "se llevó hasta mis sábanas la Miss Chile", opinando que "no eres hippie... eres floja".

Incluso señaló que para no tener problemas, Recabarren interpuso antes un denuncia por presunto robo: "Ella dice que le robaron en esta casa un bolso azul, porque la gente inventa mierdas (sic) para quedar de víctima".