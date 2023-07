Exsuegro de Tonka Tomicic tras el caso Relojes: "Todo lo que ha pasado es un tremendo daño"

"Lamento tanto lo que le está pasando a la flaca, porque ella es una buena chica", de esa forma se refirió Luis Duvauchelle a la animadora Tonka Tomicic, a quien conoció cuando iniciaba su camino en el modelaje y era polola de su hijo Yves Duvauchelle.

El exsuegro de Tonka se refirió al actual momento de la conductora de Canal 13, tras el destape del caso Relojes, que involucró a su exmarido, Marco Antonio "Parived" López.

"No debería estar pasando por esto, no era necesario que pasara por eso. Es un poco triste, eso puedo decir, y espero que se reponga", dijo en conversación con "Me Late Estelar", de Zona Latina.

Duvauchelle explicó que "no me queda otra cosa que sentir una profunda tristeza, saber que una chica que no necesitaba recurrir a ninguna cosa extraña esté metida en problemas. Porque ella es trabajadora y es empeñosa".

"En lo que se ha metido, lo lamento. Espero que pueda resolver sus cosas y salir limpia de eso. Todo lo que ha pasado es un tremendo daño, y usted sabe que ese daño es irrecuperable en términos de imagen", sentenció.

Al ser consultado sobre cómo era Tonka cuando joven, antes de casarse con Parived, Duvauchelle aseguró que "era absolutamente distinta, comunicativa, transparente. Hubo un cambio lamentable (...) pero le deseo lo mejor".

¿Por qué Tonka no tiene programas en Canal 13?

Según explicaron en el programa, Tonka Tomicic tiene contrato hasta el año 2024 con Canal 13. Sin embargo, actualmente no tiene proyectos ni programas.

Pese a ello, en "Me Late Estelar" señalaron que "se le podría renovar el contrato hasta el 2028", con el objetivo de que retome la conducción televisiva cuando los tribunales resuelvan el Caso Relojes y, eventualmente, la libren de responsabilidad.