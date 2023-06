Fabrizio Copano recordó las veces que le han querido pegar por decir un chiste

El comediante Fabrizio Copano recordó en el programa "Buenas noches a todos" de TVN algunas situaciones violentas que ha vivido tras hacer algún chiste en fiestas y escenarios.

Lo anterior debido a que Sergio Freire -excompañero del Club de la Comedia y ahora en el podcast Hablemos de Comedia, junto a Pedro Ruminot- le envió un mensaje en vídeo, en la que preguntó si se acordaba "las veces que te intentaron pegar y ahí estábamos nosotros, los hermanos mayores, ayudándote".

Tras el relato, el conductor Eduardo Fuentes le preguntó rápidamente "¿Quién te quiso pegar?", y Copano aseguró que han sido "muchas veces, es difícil elegir una", y apuntó "todos sabemos varias". "Unas más reciente que otra", replicó Fuentes, haciendo alusión a lo ocurrido con Pailita en el Festival de Viña.

El comediante relató: "Me acuerdo de algún carrete y había un hueón que se enojó, medios curaos también, me quería pegar, nos subimos a un taxi y le pegó a la puerta; evité la patada justo cerrándola. Creo que Sergio lo movió y cerré la puerta".

"Siempre alguien se picaba y siempre he sido muy bueno para escapar", apuntó y también reparó en que "con el tiempo he pulido mucho más la mano; ya se me enojan mucho menos las personas".

El comediante, que reside en Estados Unidos y actúa en el Comedy Cellar -uno de los clubs de comedia más importante de New York-, se refirió a que tiene una filosofía, "de no tomarme muy en serio a mí mismo y, por lo mismo, muchas veces no tomo en serio a los demás, y alguna gente se lo toma personal o creen que se trata de ellos".

"Todo esto es un espectáculo, hay que divertirse con él. Uno mismo es un actor en una charada. Desde ahí paro mis chistes, no con la mala intención de herir, sino con la intención de decir 'todo esto es un juego, riámonos'", concluyó.

Cabe recordar, que en octubre de 2012, el comediante compartió en Instagram un registro donde una persona del público le tiró agua mientras actuaba en un club de comedia en Estados Unidos.