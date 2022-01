Fallece a los 65 Peter Robbins, quien dio voz a "Charlie Brown" originalmente

Fue confirmada la muerte del actor estadounidense Peter Robbins, reconocido por darle la vida al personaje "Charlie Brown" en la adaptación del cómic de Charles M. Schulz, "Peanuts", cuando era tan solo un niño.

Según aseguraron sus familiares a Fox 5 TV de San Diego, Robbins cometió suicidio la semana pasada, luego de haber pasado años enfrentando problemas de salud mental, específicamente, un trastorno bipolar.

El periodista Phil Bauer de la misma estación televisiva y su amigo cercano, publicó una dedicatoria en su memoria, junto a fotos en los que ambos aparecen compartiendo.

"Mi corazón está roto hoy. Que descanse en paz y vuele al cielo. Solo espero que finalmente patee el balón entre los ángeles", escribió.

My heart is broken today. I just found out that my good friend #PeterRobbins, the original voice of #CharlieBrown has died. May he rest in peace and soar in heaven . I only hope he finally kicks the football among the angels.. 🙏😇💔 My tributes on @fox5sandiego news from 430-730 pic.twitter.com/zthoaFihqu