Fallece Dennis "Dee Tee" Thomas, saxofonista de The Kool & The Gang

En un obituario compartido en la cuenta oficial de Facebook del grupo de jazz de los 60's, The Kool & The Gang, se comunicó el fallecimiento de Dennis Thomas, –más conocido como "Dee Tee"– saxofonista y uno de los miembros fundadores del grupo de Nueva Jersey.

"Dennis fue reconocido por ser el quinto esencial y el genial tipo del grupo, amado por sus vestimentas a la moda y sombreros, así como su relajada forma de ser", aparece en el comunicado.

También se hizo referencia además a las múltiples facetas del músico. Flautista, percusionista y "un maestro de ceremonias", Thomas también sirvió como el estilista de la banda: "Siempre se aseguraba que los otros miembros se vieran «frescos»", se rememora.

El proyecto comenzó en 1964 durante sus años escolares, cuando Dennis Thomas conoció a los hermanos Bell –Robert "Kool" y Ronald– y durante esa epoca se unieron junto a otros amigos, George Brown, Spike Mickens, Ricky Westfield y Charles Smith, miembros originales de la banda.

Se referían a sí mismos como "The Jazziacs" y pasaron por varios nombres diferentes antes de llegar al definitivo, The Kool & The Gang, que hizo su debut cinco años después, en 1969, para luego convertirse en leyendas.