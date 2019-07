Falleció trágicamente modelo argentina que era la "doble" de Pampita

Este viernes se conoció el fallecimiento de la modelo y estudiante de periodismo argentina Lu de Vedia, una joven que se hizo conocida por su parecido con Pampita. Incluso algunos la conocieron como la "Pampita hot".

María Lucerito de Vedia Osorio, de 31 años, murió tras estar internada cuatro días en el hospital Argerich, a causa de los golpes y fracturas que sufrió al caer de un balcón de su departamento ubicado en un segundo piso en Puerto Madero, Buenos Aires.

Según Clarín, la mujer se quebró las piernas y la pelvis, además de sufrir un fuerte golpe en la cabeza. La justicia intenta determinar si se trató de un suicidio, femicidio o instigación al suicidio.

"Yo no me veo tan parecida como muchos me dicen. Carolina es hermosísima, una de las mujeres más bellas de la Argentina y de las que más fantasías despierta en las plateas, tanto masculinas como femeninas", dijo Lu hace unos años.