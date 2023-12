Faloon Larraguibel actualiza su estado de salud tras accidente automovilístico

Días después de ser revelado que la exchica Yingo y conductora de televisión estuvo involucrada en un accidente de tránsito, Faloon Larraguibel dio a conocer a sus seguidores cómo se encuentra de salud.

Para actualizar su situación, Larraguibel emitió un comunicado a sus seguidores mediante sus historias de Instagram, y de partida agradeció el cariño que recibió tras conocerse el percance sufrido mientras se dirigía al matinal "Sabores" de Zona Latina para ejercer su labor.

"No había publicado nada, porque no estaba tranquila. Ya estoy mucho más calmada", introdujo la mujer de 34 años. "Uno queda con susto, pero no tengo nada grave, agregó, antes de detallar las secuelas físicas que le dejó el contratiempo.

¿Qué secuelas sufrió Faloon Larraguibel tras el accidente?



En esa línea, Faloon Larraguibel comentó que "solo tuve algunas raspaduras, moretones, me dejaron con cuello blando, pero no es necesario que lo siga utilizando, porque Gracias a Dios no tengo nada grave", reiteró.

"Gracias a Dios no pasó a mayores y no fue tan fuerte. Lo material se recupera, la vida no, y estoy viva, con mis hijos y eso es lo que importa", cerró y señaló que cree que volverá a "Sabores" el martes 26 de diciembre.