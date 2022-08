Aseguran que Victoria Beckham y su nuera Nicola Peltz "no se soportan y no se hablan"

Al parecer la cordialidad entre la cantante Victoria Beckham con la esposa de su hijo mayor, Nicola Peltz (27) está al límite, con una falta de afinidad que se venía gestando desde incluso antes del matrimonio con Brooklyn Beckham (23).

Fuentes cercanas a la familia aseveraron que la ex Spice Girl y la hija del millonario presidente no ejecutivo del Madison Square Garden "no se soportan y no se hablan", según consignó el sitio Page Six, y añadió que "los preparativos de la boda fueron horribles".

En la misma línea, señalaron que Peltz no quería que la mediática mujer "formara parte de la planificación, y no le daba pistas a Victoria sobre nada. La comunicación era mínima".

Existe la sospecha que tal reacción estaría motivada por los celos, pues no estaba conforme con que los medios centraran su atención en la esposa del exfutbolista David Beckham.