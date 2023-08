Familia de Tony Bennett reveló cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir

Dos semanas atrás fue confirmado el fallecimiento del legendario cantante ítalo-estadounidense Tony Bennett y recientemente, su esposa e hijo detalló qué fue lo que el intérprete dijo antes de su deceso.

Con una carrera de más de 70 años, el considerado de los más notables crooners angloparlantes llegó a colaborar con artistas de talla mundial como Amy Winehouse, Lady Gaga, e incluso con latinos como Juanes y Chayanne.

Si bien la causa específica del deceso no fue detallada, en 2016 el intérprete, fallecido a los 95, fue diagnosticado con Alzheimer. Incluso en 2021 volvió a los escenarios sin saber que padecía la enfermedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tony Bennett (@itstonybennett)

¿Qué fue lo último que dijo Tony Bennet antes de morir?

La viuda, Susan Benedetto, quien compartió 38 años con el vocalista, concedió una entrevista a la periodista Hoda Kotb del medio Today, donde brindó los pormenores que rodearon el fallecimiento de la estrella.

Benedetto, aseguró que lo último que escuchó de él era "que la amaba". "Se despertaba cada día y seguía diciendo eso. Se despertaba feliz todos los días", rememoró, haciendo notar que a pesar del padecimiento, aún la podía reconocer.

Mientras que el hijo de Tony Bennett, fruto de su primer matrimonio con Patricia Beech, Danny, aseguró que su última palabra fue "gracias", seguido de un ""no se puede decir mejor que eso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tony Bennett (@itstonybennett)

¿Cuál fue el última canción que intepretó Tony Bennett?

Durante los últimos momentos de su vida, contra todo pronóstico, el artista también conservó la lucidez en el aspecto que más amaba. "Podía hacerlo", señaló Susan, con respecto a la capacidad que tenía de recordar sus temas y poder interpretarlos.

"Cantó Because of You. Le estábamos levantando para que hiciera ejercicio, así que fue fácil que se enganchara al piano. Y le dije: 'Ton, ¿por qué no te levantas y cantas? Ya sabes, cualquier excusa para levantarlo. Le dije: '¿Por qué no cantas?' Y me dijo: '¿Qué quieres oír? Le dije: '¿Qué tal si cantamos Because of You?' Así que cantó Because of You. Literalmente, esa fue la última canción que cantó... Sí", comentó su amada.