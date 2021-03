Felipe Braun se refirió por primera vez a su escandaloso quiebre con Mane Swett

Fue uno de los quiebres más comentados en su momento por los programas de farándula y por diversos medios, el de los actores Felipe Braun y María Elena Swett.

La supuesta infidelidad del primero con la actriz Begoña Basauri, fue comillida durante días. Aunque el intéprete, nunca se refirió a eso. Hasta ahora.

Lo hizo en el espacio de Youtube que conduce Martín Cárcamo "De tú a tú", donde habló de lo sucedido.

"Es súper loco, mi relación terminó mucho antes del escándalo, un año antes. Y un año después empieza a quedar la embarrada y empiezan las especulaciones, todo lo que pasó. Y entonces para mí era todo muy desconectado", señaló.

A pesar de no seguir juntos, recordó que sí mantenía contacto con la actriz. "Sí porque hubo temas delicados por lo que conversamos mucho. Y también mucho con mi señora porque yo ya estaba con ella. La Sofi estuvo muy cerca de todo. Por eso te digo que fue súper loco, porque la gente sentía que había pasado ahí...bueno es lo que pasa con estos programas, que empiezan a levantar lo que parece interesante en el momento que sea, no es noticia, es lo que encontraron y vamos para delante".

Respecto a todo el revuelo mediático que se generó, fue claro. "Como no he sido nunca un gallo que ve mucha farándula, las cosas que pasan desde el momento en que me casé y mi separación siempre fue muy desde lo que me contaban que estaba pasando que lo que a mí me pasaba. Cuando tú te das cuenta que te empiezan a acosar, no tiene un límite".

Finalmente, dijo que con Swett mantienen una buena relación en la actualidad. "Somos bien amigos, hablamos mucho", cerró.