Felipe Vidal pidió disculpas tras su abrupto y Pamela Díaz lo molestó

La victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile dejó los ánimos encendidos no sólo en la cancha, sino fuera de ella. El periodista Felipe Vidal fue víctima de su ira atacando a destajo en redes sociales.

Tras su día de furia, el periodista se disculpó. "Mil disculpas para quienes se sintieron ofendidos con mis palabras. Calentura del momento. Es solo fútbol. Qué tengan buena tarde", escribió.

Mil disculpas para quienes se sintieron ofendidos con mis palabras. Calentura del momento. Es solo fútbol. Qué tengan buena tarde. — Felipe Vidal (@felipevidalc) 16 de abril de 2018

De todas formas, el conductor de "La Noche es Nuestra" tuvo que aguantar un escenario que probablemente esperaba, las bromas de su compañera de espacio, Pamela Díaz.

Con un bombo, la animadora lo esperó en el set del programa de Chilevisión cantando canciones de la "Garra Blanca", la hinchada de Colo Colo. "Un minuto de silencio, para el...", recitaba con fuerza la "Fiera".

Pamela Díaz no fue la única que molestó a Vidal, ya que Bombo Fica, invitado al espacio, también se hizo parte. "Estay bien o no? A mí ha ido súper bien. Yo no he fracasado en nada", dijo el humorista.

A pesar de ese chiste, ambos terminaron cantando canciones de "Los de Abajo", ya que el comediante también es hincha azul.