Fernanda Urrejola revive su relación con su futura esposa: "Estaba muerta de susto al principio"

Un día después de anunciar su matrimonio, la actriz Fernanda Urrejola protagonizó el último episodio de "De tú a tú" en el cual habló, precisamente, de la relación que tiene con la guionista y directora Francisca Alegría.

En el espacio de Martín Cárcamo ambas recordaron sus inicios como amigas, época en la que Urrejola sentía que "en mi cabeza nunca había sido una posibilidad estar con una mujer". Sin embargo, ambas aseguran que la complicidad fue instantánea y genuina y que pasaban largas horas conversando, pese a que ambas se negaban a un romance.

"La miré y le chanté un beso", rememoró la ex Canal 13 sobre la noche en la que llegó llorando a la casa de Francisca tras estar horas hablando sobre Isabel Allende.

"Yo estaba muerta de susto al principio, no voy a negar que boicotié la relación de muchas maneras pero después fue como 'esto me encanta, es muy especial, es diferente, es nuevo' y de a poco empecé a perderle el miedo a esto que me estaba pasando y después estaba absolutamente rendida y enamorada", dijo Fernanda Urrejola.

La actriz sostiene que fue su estatus de figura pública la que le jugó una mala pasada a la hora de tomar esta decisión, ya que "me pasé todos los rollos y también pasaba que este país es súper conservador yo ya era una figura pública y me dio terror".

El enfrentar a sus padres y hablarles de su nueva relación también fue complejo para Urrejola, ya que "se lo tomaron mal, yo creo que a mi papá le costó mucho más que a mi mamá", pero que con el tiempo "les di el espacio para que solitos fueran digeriéndolo".

En el mismo programa la actriz y la directora confirmaron que contraerán matrimonio en Estados Unidos con miras a formar una familia. "Yo nunca imaginé que iba a tener que sacar la bandera y estar luchando contra algo pero me parece insólito que en el siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas y aclarar ciertas cosas", concluyó Fernanda Urrejola.