Fernanda Urrejola y acusaciones contra Nicolás López: "Me afectó mucho"

Del círculo más íntimo de Nicolás López una que no había hablado sobre la serie de denuncias de acoso y abuso sexual contra el director, era Fernanda Urrejola.

Finalmente, y a través de Instagram, la actriz decidió referirse a las acusaciones contra el cineasta.

"Me he mantenido fuera de las redes sociales estos días porque lo necesitaba. Estuve en Chile 3 semanas y fueron días muy intensos. Me llevé un par de sorpresas y desilusiones", escribió la intérprete que actúo en "No estoy loca".

"Las acusaciones en contra de Nicolás López y todo lo que a partir de eso ha ocurrido, me afectó mucho. No sentí que era urgente volver a exponer mi postura en contra de cualquier tipo de abuso. He sido categórica y clara al respecto en más de una ocasión y jamás pondría en duda el testimonio de una mujer que se sintió abusada", apuntó.

También contó cómo se conocieron con el director. "A Nicolás lo conocí hace años en el estreno de "Promedio Rojo" en el festival de cine de Valdivia. Por años nos encontrábamos en eventos o en algún otro estreno y teníamos amigos en común. Fue el 2016, cuando nos acercamos más, yo pude ver a la persona detrás del personaje y lo quise".

"Me sorprendieron las acusaciones y las considero brutales. Y no puedo no nombrar las cosas por que son, eso es abuso y así lo estoy asimilando", cerró.