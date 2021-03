Fernando Larraín se hizo tiktoker y tiene millones de visitas, pero no sabía de su éxito

El actor Fernando Larraín comenzó una cuenta en TikTok que es todo un éxito, pero sin que él lo supiera: uno de sus videos supera las dos millones de reproducciones y otro ha sido visto más de 1.300.000 veces.

El protagonista de la recordada "Casado con Hijos" empezó este año a publicar videos en la popular plataforma gracias a la agencia con la que trabaja, Matanga Lab.

"A mí no se me hubiera ocurrido", dijo Larraín en conversación con LUN.

De hecho, desconocía lo bien que le ha ido: "No te puedo creer. Chuta, recién me estoy desayunando con la noticia. Es que no sé dónde revisar (las reproducciones y 'Me Gusta' de sus videos), así de poco tecnológico soy. ¿Tengo dirección en TikTok? No tenía la menor idea", agregó.

Uno de sus registros más populares es un "dúo" con una bailarina ucraniana de twerk, video en el que mezcló el cuerpo de ella con su cabeza haciendo gestos.

"Los chicos graban porque yo en la parte tecnológica soy nulo (…) A mí me hacen reír, yo doy el visto bueno cuando me algo me hace reír. Me gusta hacer videos así, donde uno lo pasa bien", señaló Larraín.