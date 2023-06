Filtran reservadas declaraciones de Shakira sobre Piqué ante corte de Barcelona: "Nuestra relación era muy turbulenta"

Fueron desveladas contundentes declaraciones de Shakira en el marco del caso de su presunta evasión de impuestos al fisco español, donde ineludiblemente salió mencionado la expareja de la artista, Gerard Piqué.

Si bien las declaraciones fueron recientemente difundidas por el diario El País, corresponden de hace cinco años, cuando la intérprete fue acusada de no haber pagado 14.5 millones de euros y la fiscalía del país ibérico pidió una sentencia de ocho años de prisión y una multa de 24 millones de dólares.

En su defensa, la barranquillera alegaba en ese entonces ante el juez que en 2015 no vivió en España, por lo que el exfutbolista entró a ser parte de la narrativa entregada por la artista, quien entregó detalles de su relación.

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más", manifestó Shakira.

"Nuestra relación era muy turbulenta, era (la montaña rusa) Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario", comentó.

Durante aquella instancia, Shakira también compartió románticos detalles, como cuando le pidió a un piloto de avión volando de Marrakech a Croacia "si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard": "Estaba encantada con él", señaló.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex (Antonio de la Rúa). Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard", comentó.

"Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna", lanzó una sincera Shakira.