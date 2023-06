La modelo Daniella Chávez acusó al extenista Marcelo "Chino" Ríos de hacerle una propuesta sexual a cambio de concederle una entrevista y filtró un audio para respaldar su denuncia.

"Le fue mal al 'Chino', no soy prostituta", aclaró la exconejita Playboy y actual creadora de contenido en OnlyFans, quien se descargó por las redes sociales.

En el audio, supuestamente grabado por el ex número uno del mundo, se escucha a Ríos decir: "Yo te doy una entrevista a ti y te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hueones, porque tengo tanta huea de todos estos sacohu... Pero tú me das una noche contigo, los dos solos... donde tú quieras. Te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos... ¿Te tinca o no? Cuéntame".

"De verdad molesta e incomoda que tipos piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren", explicó la modelo tras compartir la acusación.

Chávez enfatizó que le "va muy bien en la vida, no tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero".

Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo el me da una entrevista! Jaja Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas…