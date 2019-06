Fran García-Huidobro se refirió a posible llegada al "Bienvenidos"

Una vez que firmó con Canal 13, Francisca García-Huidobro fue clara en señalar que no quería trabajar en la mañana, que prefería el horario de noche. Así se hizo cargo de "Sigamos de Largo".

Sin embargo, esa situación podría cambiar tras el despido de Raquel Argandoña del "Bienvenidos", esto porque su nombre ha salido a la palestra como posible reemplazante. Situación que para la animadora, es un misterio.

"No tengo nada que decir, porque a mí por lo menos no me han dicho nada", sostuvo la Fran en La Cuarta.

Consultada sobre si estaría dispuesta a unirse al matinal, fue clara. "Mi próximo proyecto es irme de vacaciones a fin de mes. No tengo ninguna información y sólo he visto lo que dicen los medios. Eso es lo que diré", cerró, señalando que viajará a Nueva York.