Francisca García-Huidobro recordó severo problema de salud: "Ofrecieron la extremaunción"

La actriz y conductora Francisca García-Huidobro rememoró el difícil problema de salud que vivió en 2019 que la mantuvo en la UTI y al borde la muerte.

En el programa "De tú a tú", García-Huidobro afirmó que primero creyó "que tenía rotavirus porque había estado el fin de semana en un partido de fútbol de mis dos hermanos y había mucho niño. Me desperté el lunes resfriada y con un poco de fiebre, y fui a trabajar. El martes desperté sintiéndome peor, ya no tenía 37,5° sino 38°, el miércoles fui a trabajar con 38,5° y me acosté con 39° de fiebre".

Sin embargo, su padre la envió a hacerse exámenes y resultó ser una falla multisistémica con la que colapsaron todos sus órganos a la vez, menos el páncreas, y que derivó en una grave anemia.

"Lo último que recuerdo es que entro y me dicen que no me puedo ir a ninguna parte y que me tengo que quedar en la clínica. Desperté en la UTI una semana después", contó.

"Yo tengo recuerdos de que me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo", afirmó.

Y agregó: "Hablé con Julio en mis momentos de conciencia, le dije las cosas que yo quería para Joaquín. Que lo cuidara, que lo apoyara, que estuviera siempre con él, que le hablara de mí, que tuviera fotos conmigo. Si ya me habían ofrecido la extremaunción, ¿en qué escenario me iba a poner?".

Finalmente, García-Huidobro confesó que es "una persona que se alimenta muy mal, no hago deportes, tomaba mucho trago en esa época, tomaba más que lo que comía. El trago es algo social, entretenido; comer para mí es como ducharme. Soy mala para comer, para mí la comida es un trámite".