Francisca Merino sobre Fernanda Hansen: No la encuentro una persona simpática

En medio del tradicional y eterno repaso que hacen de los programas de la noche anterior en los matinales, la panelista de "Bienvenidos" Francisca Merino criticó duramente a Fernanda Hansen, a propósito de que estuvo en "Vértigo" la velada del jueves.

Una vez revisados parte de los dichos de la periodista en el estelar, Merino se volcó a comentar su ausencia en la pantalla actual, sosteniendo que "cualquier persona que trabaja en televisión tiene que ser la misma persona fuera y dentro de ella. En a calle, en el supermercado, con la persona que se te acerca, con el dueño del canal y con la última persona".

"Y cuando la gente no es tan integral como lo hemos hablado -continuó la actriz-, las personas también se van pasando la voz. Perdónenme que les diga, yo he estado con la Fernanda Hansen en persona y no la encuentro una persona ultra simpática, 'qué encantadora'".

"Es una persona, más bien te diría, personalmente, como más apática. Como que no le gusta la gente, ni que la molesten. O sea, si trabajai en televisión y te piden una foto o un autógrafo (hay que hacerlo) con la misma felicidad. Porque esa persona después de te va a ver, va a cambiar la tele", sentenció.

Carlos Tejos reaccionó indicando que "tengo una opinión totalmente contraria", mientras que Sergio Risenberg sostuvo que "a mí me llamó la atención que llegó a la final. Que el público no la eliminó. Por lo tanto, hay un sentimiento de la audiencia hacia ella, que es muy positivo".

"Por Felipe. Eso es por Felipe", sentenció retrucó Merino, en referencia a la relación que tuvo Hansen con el fallecido rostro de TVN.