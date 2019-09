Francisco Saavedra aseguró que le ofrecieron postularse a diputado y senador

En medio de nuevos episodios de "Lugares que Hablan", los que podrán verse desde este sábado y las grabaciones para el material que será exhibido el otro año, Francisco Saavedra confesó que lo tentaron del mundo político.

Lo dijo en La Tercera, luego de ser consultado sobre si realizaría una carrera política. "Acá tengo un contrato hasta diciembre de 2024 (en Canal 13). Me encantaría seguir siendo comunicador. Además, siento que la izquierda, a lo único que se dedica es a hacerle gallitos a la derecha, y la derecha hace lo mismo con la izquierda. Se olvidan del foco, que es solucionar los problemas de la gente, y eso me aleja completamente de querer tener una carrera política".

Tras eso, confesó que le han echo varias propuestas. "Ya me han hecho varias. Me llamaron para ser diputado y senador, y de los dos extremos. A mí me da risa recibir esos llamados. Me llamaron también para ser alcalde de Curicó, pero no. Hoy desarrollo mi carrera como comunicador, y es lo que me llena. Los contratos publicitarios también, porque me permiten tener una estabilidad y proyectarme hasta el 2024".

Respecto a involucrarse en la política, recordó el conflicto que tuvo con el candidato presidencial José Antonio Kast, con quien discutió en redes sociales. "Yo me mandé un condoro cuando le respondí en Twitter a José Antonio Kast. Hice un mea culpa, y creo que fue el peor error que he cometido. Yo podría haber debatido con altura de miras, pero cuando le escribí "idiota", bajé la conversación al suelo. Puedo decir lo mismo, pero con un buen diálogo. Yo hablé con él y le pedí disculpas, y él también se disculpó, y listo. Pero necesitaba sacarme esa mochila para seguir tranquilo. Da lo mismo si alguien quiere vincularme a la derecha o a la izquierda, si lo que estoy haciendo es en pro de la gente".

Finalmente dijo que está contento con su actual rol en programas como "Lugares que Hablan" y "Contra Viento y Marea" y que no tiene planes de realizar un espacio en vivo. "Hoy me siento privilegiado haciendo esta pega. A mí me encierras en un set, y siento que me secaría un poco. Yo reemplacé a Martín (Cárcamo) en el matinal, y debo reconocer que cuando eran las 12 del día, me empezaba a quedar dormido".