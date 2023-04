"Fue fuerte lo que dije, pero es verdad": Daniela Aránguiz defiende su severa postura sobre "telefonazo" de Orsini por el "Mago"

La panelista de "Zona de estrellas" Daniela Aránguiz reafirmó su opinión tras criticar sin piedad a la diputada RD Maite Orsini, y aseguró que no se retracta de sus palabras.

"Cínica, mentirosa, doble discurso, no puede decir que quiere sacar una institución y después afirmar que está a favor y la quiere proteger, no puede hacer abuso de sus contactos", tildó la expareja de Jorge Valdivia a Orsini en charla con Nicolás Larraín en el al programa "Not news" de Zona Latina.

Este miércoles, Aránguiz se refirió a sus dichos y reiteró lo que opina sobre el "telefonazo" de la política a Carabineros, después de que su supuesta actual pareja, el mismo "Mago" Valdivia, fuera abordado por la policía en un control de identidad.

"No soy mentirosa. Nunca me arrepiento de lo que hago y de lo que digo. Fue fuerte lo que dije, pero es verdad" apuntó. "Voy a repetir las palabras que dije en el programa. Pienso que alguien no se puede contradecir y decir que está defendiendo a una institución y después otra cosa".

"Más tarde los mismos carabineros me dieron la razón, entonces ser tan desvergonzada de pararse en una conferencia de prensa para hablar mentiras, eso la gente y sobre todo si Chile votó por ella, no se lo merece", sentenció.