"Fue grosero": Ray Fisher criticó a Joss Whedon durante el rodaje de la "Liga de la Justicia"

En medio del esperado Snyder Cut que llegará el próximo año a HBO Max, Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg, recordó de mala forma la experencia del rodaje en la película que terminó de filmar Joss Whedon.

A través de su cuenta de Twitter, disparó contra el director: "El trato en el set de Joss Whedon al reparto y el equipo de 'Liga de la Justicia' fue grosero, abusivo, nada profesional y completamente inaceptable", comentó.

Bajo ese punto, sostuvo que Whedon tuvo vía libre para tener este comportamiento, en especial de Geoff Johns y Jon Berg, responsables de las películas DC en ese entonces.

Tanto el director como el resto de los actores de la cinta no han referido a estos dichos de Fisher.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.



He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.



Accountability >Entertainment