"Fue terrible": Monserrat Álvarez confesó que condujo un programa en estado de ebriedad

Durante su participación en el programa "Socios de la Parrilla" emitido este jueves, la periodista Monserrat Álvarez dio a conocer que condujo un programa de TVN en estado de ebriedad.

En conversación con Pancho Saavedra, Jorge Sabaleta y Pedro Ruminot, la animadora del matinal de Chilevisión aseguró que "una vez conduje 'Estado Nacional' en estado de ebriedad, fue terrible. Me acuerdo perfecto la ropa que tenía, el invitado que había, todo... Era Edmundo Pérez Yoma".

La periodista contó que la noche anterior había estado en una fiesta en la que "tenía una copita de champaña, venía el mozo y la llenaba, y no me di cuenta de cuánto tomé". Asimismo, aseguró que no se percató de su estado hasta que llegó a su casa, y que sólo "de angustia, no dormí nada. Estaba tan urgida que pensé que me iban a echar".

"Pero lo curioso, es que anduve más asertiva que nunca y después mi mamá me llama y me dice 'Monse, ¿qué le pasó que andaba como puntuda, rápida?'", comentó Álvarez ante la risa de los presentes, y aseguró que no volvería a repetir la situación. "He llegado cansada, desvelada, pero carreteada no me atrevo. Son cinco horas al aire", concluyó.