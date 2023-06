"Fue un mar de emociones": Natalia "Arenita" Rodríguez anuncia que está embarazada

Fue durante el primer capítulo de su podcast "Chao! Me largué" donde Natalia Rodríguez, mejor conocida como "Arenita", anunció que será madre.

La exchica "Yingo", radicada en Dinamarca desde 2018, inició diciendo: "Tengo 19 semanas de embarazo. Ahora me siento más tranquila (...) Fue un mar de emociones enterarme de que estaba embarazada: feliz, triste, nerviosa, en shock, ansiosa, no sabía exactamente cómo sentirme", expresó, admitiendo haber sentido desconfianza ya que, dos meses antes de quedar encinta, sufrió un embarazo ectópico que obligó a extirpar la parte derecha de una trompa de Falopio.

En conversación con LUN, la ex "reina de los pokémones" contó que se encuentra bastante bien de salud, que tanto familia en Chile como la de Jens Bach, su esposo danés, están muy contentos con la noticia y que aún está sorprendida ya que, debido a su experiencia previa, pensaba que necesitaría "recurrir a tratamientos de fertilidad".

"Me preguntaba a menudo ¿será real todo esto? Me sentía hasta un poco disociada hasta que fui al doctor, me lo confirmaron y me dieron la primera ecografía porque me controlaron tempranamente en el hospital por los dolores fuertes que presentaba en el útero", reveló.

Rodríguez, de 34 años, también ha reflexionado sobre cómo busca ser mejor persona con la maternidad, admitiendo que está leyendo muchos libros sobre el tema para que "no me pille desprevenida".

"La maternidad es sin duda un acto de amor, un sacrificio, una renuncia a tus propios deseos. Todo eso por decisión voluntaria, para criar y tratar de dejar un ser humano mejor en este mundo. Esto me transformará a una mejor versión de mí misma, mi hijo aprenderá de mí pero yo también aprenderé de él", dijo en su podcast.