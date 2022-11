"Fue una pelea compleja": Kenita Larraín se refirió a los celos de Iván Zamorano por Luis Miguel

Durante su participación en el programa "Juego Textual" de Canal 13, la modelo María Eugenia "Kenita" Larraín reveló algunos aspectos de su vida privada y recordó la escena de celos que realizó su entonces pareja, Iván Zamorano tras conocer a Luis Miguel.

Al ser consultada sobre cómo conoció al cantante mexicano, la numeróloga aseguró que en 2003 fue a uno de sus conciertos con el ex futbolusta, y que "cuando empieza a cantar, me doy cuenta de que me miraba. Yo decía: 'Es imposible, mi amor platónico no puede estarme mirando a mí'".

Una vez que terminó el show uno de los guardias del artista le pasó una tarjeta con un número de teléfono, y cuando "Iván me fue a dejar a mi departamento, me preguntó '¿Qué te pasaron? Muéstramelo'. Ahí tuvimos un problema, obviamente. Fue una pelea compleja. Me dijo: 'Si quieres anda, porque él es mejor que yo'. Al final nunca lo llamé".

La modelo aseguró que tras haber cancelado su matrimonio con Zamorano, lamentó no haber llamado al Sol de México. "Me tomaba la cabeza y decía 'no me casé y no resultó, y tampoco conocí a Luis Miguel por este compromiso, me quería matar. Perdí la oportunidad de mi vida'. Fue de verdad angustiante porque era mi amor platónico", comentó Larraín.

Sin embargo, la numeróloga aseguró que cinco años después fue invitada a un concierto del cantante en primera fila, con quien posteriormente salió a cenar. "Es más que una cara linda. Cuando lo conocí y me invitó a cenar estaba súper nerviosa, pero nunca me imaginé que íbamos a hablar sobre temas como la ley de la atracción", concluyó la influencer.