Ganadora de Viña 2018 fue acusada de robar en multitienda: "Este es el pago de Chile”

La cantante nacional Astrid Veas, ganadora doble de la competencia folclórica de Viña 2018, vivió una tarde para el olvido luego que personal de seguridad de una reconocida tienda nacional la acusara de robar al interior del recinto.

"Entré por Falabella, sólo de paso, ya que es más fácil ir al local al cual iba. Al salir sonó la alarma y una guardia se me abalanzó encima", aseguró la intérprete en conversación con La Cuarta, quien posteriormente se negó a que los guardias revisaran su cartera. "Seguí caminando y ya en el pasillo del mall me empujó. Luego aparecieron más y la guardia decía 'esa extraña es ladrona'", agregó.

"Yo en una acto de desesperación vacié toda mi cartera en el piso del pasillo. Me sentí muy humillada y enojada", enfatiza Veas, acusando también que su vestimenta habría jugado un papel fundamental en toda esta situación.

"Estoy dolida. Este es el pago de Chile", comentó la ex "The Voice", quien no quedó conforme con las disculpas del gerente del local y buscará hacer justicia a través de la Ley. "Yo quiero responder de la misma forma, porque me humillaron frente a mucha gente. Nadie de los guardias se ha acercado a pedirme disculpas", sentenció.