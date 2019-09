Gemelo de Nicolás Gavilán aclaró las diferencias con él: "Yo soy más flojo"

Sorpresa, incredulidad y hasta memes dejó la participación de Matías Gavilán en "Pasapalabra", el hermano gemelo de Nicolás.

Muchos fueron las bromas al verlo en televisión, algunas que apuntaban que era el propio ganador del rosco el que estaba participando.

"Nací dos minutos antes que el Nico, así que soy mayor. Tengo la cara más alargada y me veo más flaco. También soy más flojo que él, no me gusta estudiar, pero igual me va bien. No tengo partidura y para el programa no uso barba", dijo el joven de 22 años a LUN.

Sobre las similitudes, fue claro. "Medimos lo mismo, 1 metro y 68 centímetros, también pesamos 65 kilos más o menos. Vivimos juntos en Haulpén con mi papá, porque mi mamá vive en otra casa desde que se separaron. Yo estudiaba pedagogía en la Universidad de Concepción pero ahora congelé porque quiero estudiar licenciatura en letras en la U. de Chile".

Respecto al mito de los gemelos tienen varias cosas en común también se refirió. "No somos de andar juntos para todos lados o sentir las mismas cosas, como dicen de los gemelos. En ese sentido no somos tan unidos, cada uno tiene sus amigos. Somos parecidos, pero diferentes".

Finalmente dijo que la vara quedó tras el triunfo de su hermano en "Pasapalabra" y que algo de presión siente. Sin embargo, trata de no darle importancia y no se fija mucho en Twitter.