"Generación muy sensible": Claudio Palma y su crítica a los comentarios de la gente

El locutor Claudio Palma se sinceró con respecto a los comentarios negativos de su forma de trabajar.

En conversación con Kike Morandé y Álvaro Salas en el programa "Sobreviva el lunes", Palma lamentó las críticas a las que se enfrentó por decir una palabra considerada ofensiva.

"¿Por qué te dicen negro?", le preguntó Salas, a lo que Palma replicó "la verdad es que no me lo explicó", comentó el locutor de TNT Sports, antes de comentar una anécdota que lo marcó.

"Hay un morenito"

"¿Pero sabís qué? A mí nunca me ha molestado (la palabra) Yo creo que hoy hay una generación muy sensible, hue..., porque me acuerdo de estar en Estados Unidos relatando y había un negro que ocupaba tres asientos y no me dejaba de ver el partido, entonces en algún minuto digo en la transmisión 'hay un morenito'", recordó.

"Era en unos palcos, un partido amistoso, y digo 'hey, morenito'... y Twitter ya ardía, entonces yo digo a mí me dicen 'oye negro' (y no me pasa nada)", agregó.

Finalmente, Claudio Palma aclaró que "en la generación nuestra, el negro era como 'oye negro'. Me acuerdo de los jugadores de la Dimayor, los estadounidenses, 'el negro'... y no era despectivo".