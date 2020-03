George R.R. Martin mostró su cameo eliminado en "Game of Thrones"

Ha pasado casi un año desde el final de "Game of Thrones" y las informaciones sobre la serie no paran. Primero, gracias a un cameo de Drogon y sus creadores en la tercera temporada de "Westworld", y ahora por George R.R. Martin.

El hombre detrás de los libros habló del cameo eliminado suyo en la serie, el que ocurría durante la boda de Khaleesi y Khal Drogo.

Para ello, compartió una imagen en sus redes sociales que generó revuelo por el look con el que iba a aparecer.

Además, contó que buscó realizar cameos durante la Boda Roja, pero que por la importancia del momento se lo negaron.

I got a message from my friend Jonah Nolan last week. Jonah is one of the creators and showrunners of HBO's WESTWORLD, along with his wife Lisa Joy, and he told me to be sure to catch Sunday's episode, there might be something that would amuse me....https://t.co/lNl0dN22wG pic.twitter.com/SqU2e7StyY