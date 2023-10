Gigi Martin y Mauricio Flores hablan de la reconciliación de "Melón" y "Melame"

Los comediantes Gigi Martin y Mauricio Flores hablaron en detalle sobre su distanciamiento durante 17 años tras haber alcanzado la fama con sus personajes "Melón" y "Melame".

La pareja se presentó con gran éxito en el Festival de Viña del Mar de 1998 y 1999, pero dos años más tarde Martin y Flores se pelearon y el dúo desapareció.

En 2017, y tras años de éxitos y fracasos en solitario, Gigi Martin y Mauricio Flores decidieron limar asperezas y volver a trabajar juntos. Dicha reunión se materializó en el Festival de Las Condes de 2019, donde tuvieron una tibia presentación.

"Al principio duele que te traten así, de esa manera, siendo chilenos. A mí en lo personal me dolió, porque nosotros nos debemos a la gente y ahí te dan a entender que cuando triunfas están todos al lado tuyo y, de repente, cuando pasan los años no te pescan", reflexionó Martin sobre aquella experiencia.

Sin embargo lo importante para ambos humoristas es que hoy, haya o no presentaciones de "Melón" y "Melame", continúan siendo amigos.

¿Qué paso entre Gigi Martin y Mauricio Flores?

Ambos comediantes estuvieron en el programa "Socios de la Parilla", donde entregaron detalles sobre su reconciliación.

Al respecto Flores indicó que "fue algo muy bonito porque tiene que ver con una génesis, tiene que ver con la amistad más que con el trabajo y el compañerismo de ser colegas".

"Un día mí señora tuvo un accidente, nosotros no nos hablábamos, y alguien le avisó a Gigi que yo estaba en la carretera en un choque, entonces suena mi teléfono y, a pesar de haber estado peleados, yo no lo había borrado. Él me dice 'yo voy altiro para allá' y no lo pensó dos veces, llegó", recordó el hombre detrás de "Melame".

"Todo resultó gracias al cariño, eso fue lo único capaz de volver a unirnos, trataron de juntarnos un montón de veces, pero tenía que pasar algo que tuvo que ver con lo intrínsecamente humano, con los sentimientos", agregó,