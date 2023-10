Gonzalo Robles revela que tuvo una parálisis facial: "Este asunto es un misterio"

A sus 71 años, el actor Gonzalo Robles ha enfrentado este año las consecuencias de una parálisis facial que lo afectó a principios de este año 2023.

Robles dijo a LUN que se dio cuenta mirándose al espejo y que "nadie sabe por qué me pasó, pero de la nada no podía mover los músculos de mi cara".

El diagnóstico fue una parálisis facial periférica "que entiendo es algo que llegó a tener Justin Bieber, el cantante. Pero de acuerdo con los médicos, fue muy ligera y con ejercicios ha pasado".

"Al principio me asusté", afirmó Robles, pero que "no tuve mayores complicaciones. Lo complicado es que este asunto es un misterio. No se sabe de dónde ni por qué viene. Las razones son difusas. Puede achacarse a muchas cosas. Estaba trabajando súper bien y me pasó".