Gordon Ramsey es criticado por elegir cordero para cocinar en video de TikTok

El chef británico Gordon Ramsey sacó ronchas en la comunidad tras haber publicado un registro en el que desvergonzadamente insinúa que un cordero será sacrificado para alguna de sus recetas.

"Yummy yum yum. Voy a comerte", canta la estrella de "Hell's Kitchen" en el video de TikTok mientras ingresa al corral y se frota las manos mientras hace su elección: "¿Cuál va a ir primero al horno?", se preguntó.

"Tú", escogió, antes de saltar el cerco, acción que provocó que los pequeños animales corrieran asustados. El pie del registro titulado "Día de cordero".

El cocinero hizo alusión a un viral momento de 2006, en el que le grita improperios a otros chefs, preguntándoles dónde está la salsa de cordero: "Aún no se ha encontrado en la realización de este vídeo...", aparece como subtítulo.

La publicación, que ya cuenta con cerca de un millón de "me gusta" reunió una serie de comentrios de diversa índole. "No soy vegano o vegetariano pero eso cruzó la línea", dijo un usuario. "Esto es muy triste", tipeó otro.

Pero también hubo, en el mismo tono del video, comentarios de los más sarcásticos: "Se siente como un episodio de South Park", "Ten una cena fenomenal", escribieron algunos.

