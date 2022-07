"Grosero": Actriz de "Harry Potter" acusó a Arnold Schwarzenegger de haberle tirado un gas en la cara

La actriz de "Harry Potter", Miriam Margolyes, acusó a Arnold Schwarzenegger de tirarle un pedo "deliberadamente" en la cara, mientras trabajaban para la película "El Día Final" de 1999.

Durante su participación en el último episodio del podcast "I've Got News For You", la mujer aseguró que el actor fue "bastante grosero" durante el rodaje de la película y que todavía no lo ha perdonado por ello.

"En realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Yo me tiro pedos, por supuesto que sí, pero no me tiro pedos en la cara de la gente. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara", expresó Margolyes.

La actriz recordó que en la película de acción "él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo. No estaba en la película, estaba en una de las pausas, pero no se lo he perdonado".

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz ha hablado de su complicada relación con Schwarzenegger, ya que según informa The Guardian, en 2016 se refirió a él como un "hombre cerdo" y aseguró que aunque tuvo un comportamiento relativamente profesional con ella, "era terriblemente torpe con las mujeres".