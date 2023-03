Habrá boda: confirman que Lana del Rey se comprometió con mánager musical

Tras varios rumores, se ha confirmado que Lana del Rey se encuentra comprometida con Evan Winiker, músico y mánager de la compañía Range Media Partner.

Según informó Billboard, cercanos a la intérprete de "A&W", que apareció en público luciendo un llamativo anillo en la ceremonia Women in Music, confirmaron que habría aceptado la propuesta de matrimonio de Winiker, quien estuvo en la banda Steel Train junto a Jack Antonoff, frecuente colaborador y productor de Del Rey.

Anteriormente la cantante mantuvo una relación con el músico Clayton Johnson, anunciando su compromiso en 2020. Sin embargo, la pareja tuvo un abrupto quiebre poco después.

En tanto la artista de 37 años, que recibió el premio Inovación de Billboard a inicios de marzo, se encuentra promocionando "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", su noveno álbum de estudio.