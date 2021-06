Hallan muerta a Dakota Skye, actriz porno que profanó mural de George Floyd

La actriz de cine para adultos Dakota Skye fue encontrada muerta a los 27 años, en su hogar de California, EE.UU., pocas semanas después de verse envuelta en una polémica en redes sociales, tras compartir una foto en topless en un mural dedicado a George Floyd.

La controversial imagen fue publicada en su cuenta de Instagram en mayo, junto a un mensaje recordando al afroamericano asesinado por la policía y celebrando la "equidad y trato justo para todos".

Sin embargo, la joven recibió duras críticas por posar levantándose la polera, pues usuarios la acusaron de faltarle el respeto al fallecido.

Los comentarios luego escalaron al odio y, según familiares de la joven, la estrella porno fue víctima de los trolls de internet durante semanas.

La tía de la actriz, cuyo nombre real era Lauren Kaye Scott, confirmó su fallecimiento mediante un texto en Facebook.

Si bien se desconoce la causa de muerte de Kaye Scott, su familiar dio indicios que tenía problemas de adicción e instó a que quienes sufran de aquello busquen ayuda.

RIP Dakota Skye, you are in our thoughts, our hearts, and prayers Our thoughts and prayers are also going out to her family. pic.twitter.com/2N3j8CDCf5